Гончарук, Бабак и Коболев приехали на Львовщину из-за срыва отопительного сезона
Об этом сообщает Укринформ.
"Нафтогаз тепло" выплатит задолженность. Люди должны почувствовать защищенность. Для оформления всех документов понадобится 3-4 дня", - уточнил Гончарук.
Он подчеркнул, что виновные в срыве отопительного сезона будут наказаны.
Министр развития громад и территорий Алена Бабак, которая также прибыла на Львовщину, подчеркнула, что не позднее 18 ноября жители региона получат тепло.
Во время пребывания на Новояворовской ТЭЦ, где собрались работники коллектива и требуют решить вопрос с выплатой задолженности по зарплате, Гончарук пообещал им зарплату и нового руководителя. В то время как они должны выйти на рабочие места.
Также в делегации председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
После Новояворовска чиновники посетят Новый Раздол, где ситуация сложнее, потому что там есть проблема с оборудованием, которое частично демонтировано.
- В Украине по состоянию на 8:30 4 ноября во всех областях подключили отопление, а именно - 85% жилых зданий и почти 91% объектов социальной сферы.
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