Гончарук, Бабак и Коболев приехали на Львовщину из-за срыва отопительного сезона

13 ноября, 2019, 22:30

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл с рабочей поездкой из-за ситуации с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле

Об этом сообщает Укринформ.

"Нафтогаз тепло" выплатит задолженность. Люди должны почувствовать защищенность. Для оформления всех документов понадобится 3-4 дня", - уточнил Гончарук.

Он подчеркнул, что виновные в срыве отопительного сезона будут наказаны.

Министр развития громад и территорий Алена Бабак, которая также прибыла на Львовщину, подчеркнула, что не позднее 18 ноября жители региона получат тепло.

Во время пребывания на Новояворовской ТЭЦ, где собрались работники коллектива и требуют решить вопрос с выплатой задолженности по зарплате, Гончарук пообещал им зарплату и нового руководителя. В то время как они должны выйти на рабочие места.

Также в делегации председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

После Новояворовска чиновники посетят Новый Раздол, где ситуация сложнее, потому что там есть проблема с оборудованием, которое частично демонтировано.