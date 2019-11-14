Гонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков
Тысячи активистов который раз заблокировали дороги и станции метрополитена, сообщает DW.
Многие станции метро и остановок общественного транспорта полностью закрыты.
Рано утром в Гонконге вновь произошли столкновения между радикально настроенными демонстрантами и полицией. У одного из университетов правоохранители применили слезоточивый газ после того, как были обстреляны из лука.
На этой неделе университеты Гонконга превратились в новую горячую точку в конфликте между полицией и протестующими. Из-за массовых беспорядков на территории кампуса Китайский университет Гонконга прекратил работу до конца года.
14 ноября студенты снова забаррикадировались на территории университетского городка, готовясь к новым столкновениям с полицией.
Другие вузы также приостановили обучение. В городе в интересах безопасности также закрыты все школы.
Активисты через интернет призывают сторонников полностью парализовать общественную жизнь Гонконга в рабочие дни, чтобы тем самым усилить давление на городскую администрацию.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-