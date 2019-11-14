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Espreso.tvМирГонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков

Гонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков


фото: reuters
В Гонконге демонстранты четвертый день подряд парализуют работу общественного транспорта

Тысячи активистов который раз заблокировали дороги и станции метрополитена, сообщает DW.

Многие станции метро и остановок общественного транспорта полностью закрыты.

Рано утром в Гонконге вновь произошли столкновения между радикально настроенными демонстрантами и полицией. У одного из университетов правоохранители применили слезоточивый газ после того, как были обстреляны из лука.

На этой неделе университеты Гонконга превратились в новую горячую точку в конфликте между полицией и протестующими. Из-за массовых беспорядков на территории кампуса Китайский университет Гонконга прекратил работу до конца года.

14 ноября студенты снова забаррикадировались на территории университетского городка, готовясь к новым столкновениям с полицией.

Другие вузы также приостановили обучение. В городе в интересах безопасности также закрыты все школы.

Активисты через интернет призывают сторонников полностью парализовать общественную жизнь Гонконга в рабочие дни, чтобы тем самым усилить давление на городскую администрацию.

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