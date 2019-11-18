Водометы и слезоточивый газ: полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими
18 ноября, 2019, 09:11
Полиция Гонконга всю ночь штурмовала университетский городок, который удерживали протестующие (большинство из них - студенты) после противостояния
Об этом сообщает Associated Press.
Антиправительственные протестующие забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, отбиваясь от полиции бензиновыми бомбами и луками со стрелами.
17 ноября полиция начала штурм: применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские окружили территорию университета, заблокировав все входы и выходы.
Утром понедельника, 18 ноября, протестующие вышли из студгородка после того, как президент политехнического университета Гонконга объявил, что полиция согласилась приостановить применение силы.
- Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
- Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
- Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигала 1,7 млн человек.
- Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".
- 30 сентября полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.
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