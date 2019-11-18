Водометы и слезоточивый газ: полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими

18 ноября, 2019, 09:11

Полиция Гонконга всю ночь штурмовала университетский городок, который удерживали протестующие (большинство из них - студенты) после противостояния

Об этом сообщает Associated Press.

Антиправительственные протестующие забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, отбиваясь от полиции бензиновыми бомбами и луками со стрелами.

17 ноября полиция начала штурм: применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские окружили территорию университета, заблокировав все входы и выходы.

Утром понедельника, 18 ноября, протестующие вышли из студгородка после того, как президент политехнического университета Гонконга объявил, что полиция согласилась приостановить применение силы.