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Espreso.tvОбществоВодометы и слезоточивый газ: полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими

Водометы и слезоточивый газ: полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими

Полиция Гонконга всю ночь штурмовала университетский городок, который удерживали протестующие (большинство из них - студенты) после противостояния

Об этом сообщает Associated Press.

Антиправительственные протестующие забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, отбиваясь от полиции бензиновыми бомбами и луками со стрелами.

17 ноября полиция начала штурм: применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские окружили территорию университета, заблокировав все входы и выходы.

Утром понедельника, 18 ноября, протестующие вышли из студгородка после того, как президент политехнического университета Гонконга объявил, что полиция согласилась приостановить применение силы.

  • Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
  • Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
  • Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигала 1,7 млн человек.
  • Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".
  • 30 сентября полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

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