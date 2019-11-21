Чемпионат Бельгии: Яремчук забивает, а "Гент" проигрывает
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В чемпионате Бельгии был сыгран матч 15-го тура, "Гент" за который выступает сразу трое украинский, в гостях встречался с "Антверпеном" ексгравця киевского "Динамо" Мбокани. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Роман Яремчук открыл счет в матче, на 21-й минуте матча форвард сборной Украины элегантно перебросил голкипера "Антверпена".
Свое слово в матче сказал и бывший форвард киевского "Динамо" Мбокани, форвард сделал дубль, отличился на 25-й и 48-й минуте встречи. За "Антверпен" также отличился Лион Рефаелов, на 33-й минуте хавбек реализовал пенальти.
Последний гол во встрече был забит в компенсированное время, украинский защитник Игорь Пластун получил мяч после углового удара и отдал голевую передачу на Джонатана Дэвида, "Гент" забил, однако догнать соперника так и не получилось - 3:2.
Чемпионат Бельгии
15-й тур
21 ноября
"Антверпен" - "Гент" 3:2
Голы: Мбокани, 25, 48, Рефаелов, 33 (пен) - Яремчук, 21 Дэвид, 90 + 4
- 8 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и немецким "Вольфсбургом" победу одержали первые благодаря чудо-голу Украинский Романа Яремчука.
- 25 октября форвард сборной Украины Роман Яремчук подписал новый контракт с бельгийским "Гентом" .
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