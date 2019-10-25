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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины подписал новый контракт с клубом

Лидер сборной Украины подписал новый контракт с клубом


фото: kaagent.be
Форвард сборной Украины Роман Яремчук подписал новый контракт с бельгийским "Гентом"

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Нападающий национальной команды Украины Роман Яремчук подписал новый, улучшенный контракт с бельгийским "Гентом". Соглашение между форвардом и клубом рассчитано до июня 2023-го года.

23-летний Яремчук присоединился к "Генту" летом 2017 года, перейдя из киевского Динамо за 2 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за бельгийцев, забив 12 голов и сделав 3 ассиста.

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