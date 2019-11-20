 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеркаль о суде ООН: если РФ признают страной, финансирующей терроризм, это даст Украине возможность компенсации

Зеркаль о суде ООН: если РФ признают страной, финансирующей терроризм, это даст Украине возможность компенсации

В случае проигрыша России в суде ООН, она понесет международную правовую ответственность и Украина сможет требовать компенсаций в судебном порядке

Об этом заместитель министра Лана Зеркаль заявила в интервью телеканалу 24.

По словам заместителя министра, результаты этого суда будут в 2022 году. Госпожа Зеркаль отметила, что, в случае успеха, Украина будет иметь правовые основания для возмещения нанесенных убытков по установленным фактам террористической деятельности и выразила надежду, что победа Украины приведет к ухудшению российско-американских бизнес-отношений.

"Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но, все равно, им надо будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла БУК. Как они расследовали это завоз БУКа в Украину, что они сделали. Более того, они нам должны будут предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским, как они расследовали и привлекали к ответственности их, как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину", - отметила зам пниця министра.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать