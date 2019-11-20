Зеркаль о суде ООН: если РФ признают страной, финансирующей терроризм, это даст Украине возможность компенсации

20 ноября, 2019, 10:47

В случае проигрыша России в суде ООН, она понесет международную правовую ответственность и Украина сможет требовать компенсаций в судебном порядке

Об этом заместитель министра Лана Зеркаль заявила в интервью телеканалу 24.

По словам заместителя министра, результаты этого суда будут в 2022 году. Госпожа Зеркаль отметила, что, в случае успеха, Украина будет иметь правовые основания для возмещения нанесенных убытков по установленным фактам террористической деятельности и выразила надежду, что победа Украины приведет к ухудшению российско-американских бизнес-отношений.



"Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но, все равно, им надо будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла БУК. Как они расследовали это завоз БУКа в Украину, что они сделали. Более того, они нам должны будут предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским, как они расследовали и привлекали к ответственности их, как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину", - отметила зам пниця министра.