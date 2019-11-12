Зеркаль о деле Украина против РФ в суде ООН: теперь Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его

12 ноября, 2019, 14:47

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Наиболее важное - то, что суд пришел к выводу, о котором мы его просили: не допустить попытки РФ уклониться от ответственности. Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как предупреждала и не допускала финансирования терроризма своими должностными лицами. Суд особо отметил, что все лица - это и все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства", - заявила Зеркаль.

Она объяснила важность этого решения: "в своем меморандуме, который РФ должна представить в следующем году, она должна ознакомить, какие меры предпринимались, чтобы обеспечить следствие, недопущение, правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях".

Заместитель министра отметила, что РФ может прибегнуть к "правовой гимнастике" и будет доказывать, что Бук они поставляли, не понимая, что он может стрелять по гражданскому самолету.

"Могут продолжать рассказывать, что оружие и Грады были в шахтах, но все это будет не просто часть российской пропаганды, а они практически опозорят себя, подавая такие доказательства в суд", - добавила Зеркаль.

По ее словам, Украина будет просить суд о нижеследующем:

установить нарушения

прекратить нарушения

компенсировать все убытки, связанные с этими нарушениями

"Это наш моральный долг доказать, что РФ и должностные лица виноваты в сбивании боинга MH-17 в поставках оружия на территорию Украины, вселедствие чего были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове, и все это происходило при финансовой поддержке должностных лиц РФ и они знали, зачем подают это оружие и поддержку ", - подчеркнула дипломат.