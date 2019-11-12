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Espreso.tvОбществоРешение суда ООН по РФ ожидается в 2022-2023 году - Зеркаль

Решение суда ООН по РФ ожидается в 2022-2023 году - Зеркаль


фото: obozrevatel
Международный суд ООН должен вынести решение по иску Украині против России о нарушении двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в конце 2022 - начале 2023 года

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

По ее словам, на декабрь следующего года Россия должна подать большой объем документов в суд.

"После єтого, суд должен предоставить нам право на изучение, реакцию на эти документы. Как правило, это три-четыре месяца", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что дело по существу будет слушаться в 2022 году.

"После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции Российской Федерации на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023", - подчеркнула заместитель министра.

  • 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.
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