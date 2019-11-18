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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" назначил руководителя для ТЭЦ, которые принадлежали братьям Дубневичам

"Нафтогаз" назначил руководителя для ТЭЦ, которые принадлежали братьям Дубневичам

Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые являются обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

Так, был выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов и Новый Роздол Новояворовск.

"Мы уверены, что выбранная кандидатура в полной мере соответствует вызовам и неотложным задачам, с которыми столкнулось сегодня предприятие", - прокомментировал назначение Ивана Сороки директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко.

Отметим, что конечными бенефициарами компаний-управляющих ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле были братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук был с рабочей поездкой в связи с ситуацией с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле.
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