"Нафтогаз" назначил руководителя для ТЭЦ, которые принадлежали братьям Дубневичам

18 ноября, 2019, 22:42

Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, которые являются обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

Так, был выполнен один из пунктов плана действий по решению ситуации с теплоснабжением городов и Новый Роздол Новояворовск.

"Мы уверены, что выбранная кандидатура в полной мере соответствует вызовам и неотложным задачам, с которыми столкнулось сегодня предприятие", - прокомментировал назначение Ивана Сороки директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко.

Отметим, что конечными бенефициарами компаний-управляющих ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле были братья Ярослав и Богдан Дубневичи.