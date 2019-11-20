Усик пошутил над лишним весом чемпиона мира Руиса

20 ноября, 2019, 11:22

Украинский боксер Александр Усик высказался относительно лишнего веса чемпиона мира в супертяжелом весе американца Энди Руиса

Свое мнение о Руисе украинец высказал на собственном канале в YouTube.

По словам Усика, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис внешне напоминает "кругленькую пузырь".

"Есть супертяжи медленнее, чем представители первого тяжелого веса. Сейчас все как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Смотришь, вроде пузырь, а такой пластичный и взрывной. Да, я говорю о Энди Руисе. Так и раньше было. Такие круглые пузырьки всегда были непредсказуемыми", - сказал Усик, который обладал титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но решил перейти в хэвивейт.

Энди Руис 7 декабря проведет в Саудовской Аравии бой-реванш против британца Энтони Джошуа. В первом поединке 2 июня в Нью-Йорке американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира.