Сборная Украины назвала состав на 1-й этап Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Юрай Санитра перед стартом 1-го этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) назвал состав команды, в котором отсутствует Сергей Семенов.
"Я прекрасно знаю уровень каждого спортсмена еще с лета по выступлениям на сборе в Идре. Мы работаем над тем, чтобы ребята знали расписание своих стартов. Костяк сборной уже определен. Это - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк", - сказал специалист.
Сергей Семенов бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в эстафете, также он становился третьим на ЧМ-2016 в спринте на 10 км. Кроме этого Семенов является обладателем Кубка мира в индивидуальных гонках 2015 года.
Новый сезон стартует 30 ноября. В первый соревновательный день состоятся смешанные эстафеты.
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