Сборная Украины назвала состав на 1-й этап Кубка мира по биатлону

20 ноября, 2019, 14:48

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Юрай Санитра перед стартом 1-го этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) назвал состав команды, в котором отсутствует Сергей Семенов.

"Я прекрасно знаю уровень каждого спортсмена еще с лета по выступлениям на сборе в Идре. Мы работаем над тем, чтобы ребята знали расписание своих стартов. Костяк сборной уже определен. Это - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк", - сказал специалист.

Сергей Семенов бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в эстафете, также он становился третьим на ЧМ-2016 в спринте на 10 км. Кроме этого Семенов является обладателем Кубка мира в индивидуальных гонках 2015 года.

Новый сезон стартует 30 ноября. В первый соревновательный день состоятся смешанные эстафеты.