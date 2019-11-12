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Espreso.tvСпортСтало известно, кто из украинских биатлонистов выступит в Рождественской гонке

Стало известно, кто из украинских биатлонистов выступит в Рождественской гонке


фото: REUTERS
Биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на Рождественской гонке в Германии

Об этом сообщает Biathlon.com.ua в twitter.

28 декабря, в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фелтинс Арена", пройдет Рождественская гонка среди биатлонистов. Украину на соревнованиях будут представлять Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина.

В этом году впервые состоятся и гонки среди юниоров, где из украинцев будут выступать Богдан Цымбал и Екатерина Бех.

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