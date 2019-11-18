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Espreso.tvСпортПрезидент ФБУ спрогнозировал состав сборной Украины на Кубок мира

Президент ФБУ спрогнозировал состав сборной Украины на Кубок мира


фото: biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак спрогнозировал, кто из женской сборной отправится на первый этап Кубка мира 2019/2020

Об этом сообщает biathlon.com.ua .

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак накануне старта Кубка мира сезона-2019/20 спрогнозировал, кто из женской сборной отправится на первый этап соревнований.

"Общая картина, кто должен отправиться на Кубок мира, уже вырисовывается. Могу попробовать спрогнозировать, основываясь на моем опыте в биатлоне. Думаю, что будут Валя и Вита Семеренко, Джима, Меркушина - особенно, учитывая наличие в программе сразу трех эстафет. Также доказала свое право Блашко. Ну и, принимая во внимание пять гонок с участием женщин на этапе, разумно взять запасную. Скорее всего, это может быть Пидгрушная", - высказался специалист.

Первый этап состоится в шведском Эстерсунде 30 ноября 2019. Завершится розыгрыш Кубка Мира 2019/2020 в норвежском Хольменколлене 22 марта 2020.

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