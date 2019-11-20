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Espreso.tvОбществоРазведение сил: в Петровском завершилось разминирование

Разведение сил: в Петровском завершилось разминирование

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает пресс-центр штаба

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня началось пешеходное движение через восстановленный мост. Участок во время рабочей поездки посетил Президент Украины Владимир Зеленский .

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня демонтирован 1 блиндаж. Кроме того, обнаружено и обезврежено 7 взрывоопасных предметов.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов. В общем, за время работ, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 30 гектаров территории и изъято 158 ВНП. С 12.00 21 ноября на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения ..

  • На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" после ремонта открыли мост.

 

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