В Станице Луганской на КПВВ открыли мост

20 ноября, 2019, 16:30

На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" после ремонта открыли мост

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Станице Луганской открыли пешеходный мост.

Официальная церемония открытия состоялась при участии Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет - мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую ", - прокомментировал в открытие президент.