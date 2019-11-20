Разумков отрицает, что "слуги народа" получают зарплаты в конвертах

20 ноября, 2019, 09:07

По словам спикера, никаких нелегальных доплат никто из депутатов не получает

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью Украинской правде.

На вопрос журналистов, получают ли дополнительные деньги нардепы, как об этом заявила исключенная из фракции депутат Скороход, спикер Рады ответил отрицательно.

"Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, к правоохранительным органам и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно", - прокомментировал он заявление Скороход.