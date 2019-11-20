"Мы дискутируем": Разумков рассказал об отношениях с Богданом
20 ноября, 2019, 08:27
У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова бывают "различные дискуссии" с главой Офиса президента Андреем Богданом
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью Украинской правде.
"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем. Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы", - заявил Разумков.
По его словам, государственные вопросы должны быть на первом плане, что бы не происходило в жизни и какие бы дискуссии ни были
"Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - добавил глава парламента.
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