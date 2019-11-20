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Espreso.tvОбщество"Мы дискутируем": Разумков рассказал об отношениях с Богданом

"Мы дискутируем": Разумков рассказал об отношениях с Богданом

У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова бывают "различные дискуссии" с главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью Украинской правде.

"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем. Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы", - заявил Разумков.

По его словам, государственные вопросы должны быть на первом плане, что бы не происходило в жизни и какие бы дискуссии ни были

"Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - добавил глава парламента.

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