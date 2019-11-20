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Espreso.tvВойна с РФЗеленский посмертно наградил полковника Коростелева

Зеленский посмертно наградил полковника Коростелева

Полковника Евгения Коростелева посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого

Погибший от минного ранения полковник ВСУ Евгений Коростелев награжден посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Полковник Евгений Коростелев ушел из жизни вчера утром.

Евгений Коростелев - полковник Вооруженных сил Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (с 2019 года).

В 2015 году получил Орден Богдана Хмельницкого III степени - за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

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