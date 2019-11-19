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Espreso.tvОбществоВ госпитале умер комбриг 128-й бригады Коростелев, который подорвался на взрывчатке под Новотроицким

В госпитале умер комбриг 128-й бригады Коростелев, который подорвался на взрывчатке под Новотроицким

Около 4 утра 19 ноября во Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Евгений Владимирович Коростелев - полковник Вооруженных сил Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (с 2019).

В 2015 году получил Орден Богдана Хмельницкого III степени - за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Напомним, 12 ноября в Новотроицким четверо военных офицеров 128-й бригады получили минно-взрывные травмы, среди них - и комбриг Коростелев. Бойцы выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Врачам удалось спасти конечность Коростелева.

 

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