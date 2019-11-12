На Донбассе ранены комбриг и трое офицеров 128-й горно-штурмовой бригады
12 ноября, 2019, 22:54
В зоне ООС (район Докучаевска) ранен командир 128-й горно-штурмовой бригады и еще трое офицеров
Об этом сообщает милитарный портал Украины в телеграмме.
В районе Докучаевска ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады, он в тяжелом состоянии.
Кроме командира бригады в результате обстрела из АГС получили ранения еще трое офицеров части
- В зоне ООС с начала суток зафиксовно 5 обстрелов, 2 военных подорвались на неизвестном предмете.
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