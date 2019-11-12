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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе ранены комбриг и трое офицеров 128-й горно-штурмовой бригады

На Донбассе ранены комбриг и трое офицеров 128-й горно-штурмовой бригады

В зоне ООС (район Докучаевска) ранен командир 128-й горно-штурмовой бригады и еще трое офицеров

Об этом сообщает милитарный портал Украины в телеграмме.

В районе Докучаевска ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады, он в тяжелом состоянии.

Кроме командира бригады в результате обстрела из АГС получили ранения еще трое офицеров части

 

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