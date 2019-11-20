Опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

20 ноября, 2019, 11:42

20 ноября опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпатского региона

Новый закон предполагает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Закон вступает в силу с завтрашнего дня.