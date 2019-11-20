Опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат
20 ноября, 2019, 11:42
20 ноября опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпатского региона
Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".
Новый закон предполагает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
Закон вступает в силу с завтрашнего дня.
- Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект. Как отмечается, после прекращения действия моратория на вырубки леса на склонах в Карпатском регионе в 2011 году это опять начали делать.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?