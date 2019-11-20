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Espreso.tvОбществоОпубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

Опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат


фото: racurs.ua
20 ноября опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпатского региона
Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".
 
Новый закон предполагает установление запрета на проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
 
Закон вступает в силу с завтрашнего дня.
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