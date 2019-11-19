Президент подписал закон о запрете вырубки леса в Карпатах
19 ноября, 2019, 17:31
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 249-IX о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Подписанный президентом закон предполагает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона", - говорится в сообщении.
Закон должен защитить елово-буковые леса Карпатского региона, уничтожение которых угрожает стихийными бедствиями и природными катаклизмами.
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