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Espreso.tvОбществоПрезидент подписал закон о запрете вырубки леса в Карпатах

Президент подписал закон о запрете вырубки леса в Карпатах


фото: glavcom
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 249-IX о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Подписанный президентом закон предполагает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона", - говорится в сообщении.

Закон должен защитить елово-буковые леса Карпатского региона, уничтожение которых угрожает стихийными бедствиями и природными катаклизмами.

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