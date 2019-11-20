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Espreso.tvСпортМарадону погнали из аргентинского клуба после 2-х месяцев работы

Марадону погнали из аргентинского клуба после 2-х месяцев работы


фото: REUTERS
Легендарный нападающий Диего Марадона уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима" после двух месяцев работы в клубе

Об этом сообщает La Nacion.

59-летний Диего Марадона уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима". Специалист узнал о своей отставке слушая по радио интервью с президентом клуба, который в прямом эфире объявил об отставке тренера.

Диего Марадона возглавил "Химнасия" в сентябре 2019 года, под его руководством команда одержала три победы и пять раз проиграла.

В чемпионате Аргентины "Химнасия и Эсгрима" занимает 22 место, в турнире выступают 24 команды.

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