Марадону погнали из аргентинского клуба после 2-х месяцев работы

20 ноября, 2019, 11:34

Легендарный нападающий Диего Марадона уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима" после двух месяцев работы в клубе

Об этом сообщает La Nacion.

59-летний Диего Марадона уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима". Специалист узнал о своей отставке слушая по радио интервью с президентом клуба, который в прямом эфире объявил об отставке тренера.

Диего Марадона возглавил "Химнасия" в сентябре 2019 года, под его руководством команда одержала три победы и пять раз проиграла.

В чемпионате Аргентины "Химнасия и Эсгрима" занимает 22 место, в турнире выступают 24 команды.