Трон вместо тренерской скамьи: Марадона ошарашил "королевским" способом просмотра матча

30 октября, 2019, 12:43

Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона наблюдал за матчем чемпионата Аргентины на троне

Об этом сообщает Gol de oro y twitter.

Главный тренер аргентинской "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона в специфический способ руководил командой в матче 11-го тура национального чемпионата против "Ньюэллс Олд Бойз". Легендарный футболист, вместо тренерской скамьи, весь матч просидел на троне.

Встреча завершилась разгромной победой команды Марадоны со счетом 4: 0. Это вторая победа "Химнасия и Эсгримы" за последние три матча.

Диего Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре. После 11 туров чемпионата Аргентины команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.