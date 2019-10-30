Трон вместо тренерской скамьи: Марадона ошарашил "королевским" способом просмотра матча
30 октября, 2019, 12:43
Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона наблюдал за матчем чемпионата Аргентины на троне
Об этом сообщает Gol de oro y twitter.
Главный тренер аргентинской "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона в специфический способ руководил командой в матче 11-го тура национального чемпионата против "Ньюэллс Олд Бойз". Легендарный футболист, вместо тренерской скамьи, весь матч просидел на троне.
Встреча завершилась разгромной победой команды Марадоны со счетом 4: 0. Это вторая победа "Химнасия и Эсгримы" за последние три матча.
Диего Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре. После 11 туров чемпионата Аргентины команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Diego of Thrones #GimnasiaLP #Maradona pic.twitter.com/SZEWH4rYWU- Gol de oro (@GoldeororadioOK) October 30, 2019
- 6 сентября Диего Марадона стал главным тренером аргентинской "Химнасии и Эсгримы".
- В апреле Федерация футбола Мексики оштрафовала легендарного аргентинца Диего Марадону за высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
- "Дорадос" с сентября 2018 года по июнь 2019 возглавлял знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона .
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