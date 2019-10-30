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Espreso.tvСпортТрон вместо тренерской скамьи: Марадона ошарашил "королевским" способом просмотра матча

Трон вместо тренерской скамьи: Марадона ошарашил "королевским" способом просмотра матча


фото: twitter
Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона наблюдал за матчем чемпионата Аргентины на троне

Об этом сообщает Gol de oro y twitter.

Главный тренер аргентинской "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона в специфический способ руководил командой в матче 11-го тура национального чемпионата против "Ньюэллс Олд Бойз". Легендарный футболист, вместо тренерской скамьи, весь матч просидел на троне.

Встреча завершилась разгромной победой команды Марадоны со счетом 4: 0. Это вторая победа "Химнасия и Эсгримы" за последние три матча.

Диего Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре. После 11 туров чемпионата Аргентины команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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