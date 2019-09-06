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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист возобновил тренерскую деятельность

Знаменитый футболист возобновил тренерскую деятельность


фото: twitter
Диего Марадона стал главным тренером аргентинского "Химнаси"

Об этом сообщает sport.ua .

Знаменитый аргентинский нападающий, один из лучших футболистов 20 века Диего Марадона возглавил аргентинскую "Химнасия". Кроме поста тренера легендарный футболист также выполнять обязанности технического директора.

В аргентинском чемпионате команда идет на 24-й строчке и имеет в своем активе один пункт, а безвыигрышная серия команды уже достигла 7 матчей.

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