Знаменитый футболист возобновил тренерскую деятельность

6 сентября, 2019, 10:36

Диего Марадона стал главным тренером аргентинского "Химнаси"

Об этом сообщает sport.ua .

Знаменитый аргентинский нападающий, один из лучших футболистов 20 века Диего Марадона возглавил аргентинскую "Химнасия". Кроме поста тренера легендарный футболист также выполнять обязанности технического директора.



В аргентинском чемпионате команда идет на 24-й строчке и имеет в своем активе один пункт, а безвыигрышная серия команды уже достигла 7 матчей.