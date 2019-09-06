Знаменитый футболист возобновил тренерскую деятельность
6 сентября, 2019, 10:36
Знаменитый аргентинский нападающий, один из лучших футболистов 20 века Диего Марадона возглавил аргентинскую "Химнасия". Кроме поста тренера легендарный футболист также выполнять обязанности технического директора.
Диего Марадона стал главным тренером аргентинского "Химнаси"
Знаменитый аргентинский нападающий, один из лучших футболистов 20 века Диего Марадона возглавил аргентинскую "Химнасия". Кроме поста тренера легендарный футболист также выполнять обязанности технического директора.
В аргентинском чемпионате команда идет на 24-й строчке и имеет в своем активе один пункт, а безвыигрышная серия команды уже достигла 7 матчей.
- В апреле федерация футбола Мексики оштрафовала легендарного аргентинца Диего Марадону за высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
- "Дорадос" с сентября 2018 по июнь 2019-му возглавлял знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона .
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