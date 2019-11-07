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Espreso.tvСпорт"Копенгаген" - "Динамо": Цыганков не реализовал пенальти

"Копенгаген" - "Динамо": Цыганков не реализовал пенальти


фото: REUTERS
В первом тайме матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном" украинский вингер Виктор Цыганков не реализовал пенальти в ворота соперника

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" принимает киевское "Динамо". После первого тайма счет встречи в пользу хозяев 1:0.

Уже на 4-й минуте встречи "Копенгаген" забил быстрый гол, центральный полузащитник Янс Стаг замкнул точный навес с левого фланга атаки и пробил ворота Георгия Бущана.

А вот киевляне свой момент не реализовали. На 15-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота "Копенгагена", ответственность пробить на себя взял Виктор Цыганков, вингер киевлян пробил в левый угол, куда и прыгнул датский голкипер.

 

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