"Копенгаген" - "Динамо": Цыганков не реализовал пенальти
7 ноября, 2019, 20:50
В первом тайме матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном" украинский вингер Виктор Цыганков не реализовал пенальти в ворота соперника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" принимает киевское "Динамо". После первого тайма счет встречи в пользу хозяев 1:0.
Уже на 4-й минуте встречи "Копенгаген" забил быстрый гол, центральный полузащитник Янс Стаг замкнул точный навес с левого фланга атаки и пробил ворота Георгия Бущана.
А вот киевляне свой момент не реализовали. На 15-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота "Копенгагена", ответственность пробить на себя взял Виктор Цыганков, вингер киевлян пробил в левый угол, куда и прыгнул датский голкипер.
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1 .
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