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Espreso.tvСпортЛомаченко готов к неожиданному повороту в карьере

Ломаченко готов к неожиданному повороту в карьере


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться в предыдущую весовую категорию, если ему предложат интересные бои

Об этом Ломаченко заявил в интервью собственному YouTube-каналу.

По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), на 2020 год у него хватает интересных соперников в нынешней категории, но если в будущем поступит интересное предложение о поединке в первом полулегком дивизионе (до 59 кг), то он согласится.

"Буду возвращаться в 59 кг? Я уже не знаю, поскольку сейчас все потихоньку с 59 кг начинают подниматься в 61,2 кг. На ближайший год у меня хватает выбора в легком весе, а там и другие подтянутся. Но если во второй полулегкой категории придумают интересный бой против топового бойца, то вернусь без проблем ", - заверил Ломаченко, который ранее был чемпионом мира WBO в весе до 59 кг.

Также украинец владел титулом WBO в полулегком категории (до 57,2 кг).

 

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