Евро-2020: какие команды сыграют в стыковых матчах

20 ноября, 2019, 10:56

Определились 16 сборных, которые продолжат борьбу за четыре путевки в финальную часть Евро-2020 в стыковых матчах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В пятницу, 22 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Борьбу за выход в финальную часть продолжат 16 лучших представителей дивизионов Лиги наций (по одному от каждого дивизиона) из тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификационный раунд Евро-2020. В стыковых матчах определится судьба четырех дополнительных путевок в финальную часть чемпионата Европы по футболу.

Путь A: Исландия, Болгария / Израиль / Венгрия / Румыния *

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария / Израиль / Венгрия / Румыния *

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

* Судьбу сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решит жеребьевка. Одна из них займет место в Пути С, три другие - в Пути А.

Среди национальных команд присутствовали не только победители групп Лиги наций, ведь если эта сборная уже пробилась на Евро-2020 через квалификационный раунд, то ее путевка в стыковые матчи достается следующей по рейтингу команде Лиги наций, которая не попала на Евро-2020.

Стыковые матчи пройдут в формате "турнира четырех" в марте, в каждом дивизионе будет сыграно два полуфинала и финал. Победитель финала получит право сыграть в финальной части турнира.

Жеребьевка финального раунда состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте, в 19:00 по киевскому времени.