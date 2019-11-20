Евро-2020: какие команды сыграют в стыковых матчах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу, 22 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Борьбу за выход в финальную часть продолжат 16 лучших представителей дивизионов Лиги наций (по одному от каждого дивизиона) из тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификационный раунд Евро-2020. В стыковых матчах определится судьба четырех дополнительных путевок в финальную часть чемпионата Европы по футболу.
Путь A: Исландия, Болгария / Израиль / Венгрия / Румыния *
Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария / Израиль / Венгрия / Румыния *
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
* Судьбу сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решит жеребьевка. Одна из них займет место в Пути С, три другие - в Пути А.
Среди национальных команд присутствовали не только победители групп Лиги наций, ведь если эта сборная уже пробилась на Евро-2020 через квалификационный раунд, то ее путевка в стыковые матчи достается следующей по рейтингу команде Лиги наций, которая не попала на Евро-2020.
Стыковые матчи пройдут в формате "турнира четырех" в марте, в каждом дивизионе будет сыграно два полуфинала и финал. Победитель финала получит право сыграть в финальной части турнира.
Жеребьевка финального раунда состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте, в 19:00 по киевскому времени.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
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