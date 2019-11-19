Премьер Израиля Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

19 ноября, 2019, 21:46

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на такой шаг он пошел после того, как США заявили о смене своей позиции по поводу израильских поселений на Западном берегу.