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Espreso.tvОбществоПремьер Израиля Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

Премьер Израиля Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на такой шаг он пошел после того, как США заявили о смене своей позиции по поводу израильских поселений на Западном берегу.

  • Госсекретарь США Майк Помпео объявил о смягчении политики США по поводу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
  • Израиль намерен аннексировать часть территории оккупированного Западного берега.
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