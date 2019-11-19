Премьер Израиля Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан
19 ноября, 2019, 21:46
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что на такой шаг он пошел после того, как США заявили о смене своей позиции по поводу израильских поселений на Западном берегу.
- Госсекретарь США Майк Помпео объявил о смягчении политики США по поводу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
- Израиль намерен аннексировать часть территории оккупированного Западного берега.
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