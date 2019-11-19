У Трампа не считают израильские поселения на Западном берегу незаконными

19 ноября, 2019, 10:38

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о смягчении политики США в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан

Согласно заявлению Помпео, вывод юристов Госдепартамента от 1978 года, согласно которому строительство поселений на данных территориях "не соответствует нормам международного права" больше не имеет юридической силы, передает CNN.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов администрация согласилась с президентом Рейганом: строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу само собой не противоречит международному праву", - сказал Помпео, сославшись на заявление президента Рональда Рейгана в 1981 году о том, что поселения не были "по своей сути незаконными ".

В Госдепартаменте подчеркнули, что этот шаг не меняет позиции Вашингтона, согласно которой продолжение строительства поселений не способствует установлению мира между Израилем и Палестиной.

Согласно договору 1993 года, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные сектора.

Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию.