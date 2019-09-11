Израиль может аннексировать Иорданскую долину, - Нетаньяху

11 сентября, 2019, 08:29

Израиль намерен аннексировать часть территории оккупированного Западного берега, если на выборах через неделю победит нынешний премьер Нетаньяху

Об этом сообщает Радио Свобода .

Глава правительства Израиля заявил, что установит суверенитет страны над долиной реки Иордан и северной частью Мертвого моря.

Такое решение будет хорошо воспринято правыми партиями, с которыми Нетаньяху придется сотрудничать при создании коалиционного правительства. Выборы в Израиле запланированы на 17 сентября.

Израиль установил контроль над Западным берегом Иордана вместе с Восточным Иерусалимом, Газой и Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. Аннексия Восточного Иерусалима была оформлена юридически в 1980 году. Через год формально была проведена и аннексия Израилем Голанских высот.

Президент Дональд Трамп признал израильскими и Восточный Иерусалим, и Голанские высоты, отказавшись от прежней внешнеполитической линии США на Ближнем Востоке.