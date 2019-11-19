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Espreso.tvОбществоПорошенко не пришел на допрос по делу "Иловайского котла"

Порошенко не пришел на допрос по делу "Иловайского котла"


фото: reuters
Пятый президент Украины Петр Порошенко во второй раз не явился на допрос по делу "Иловайского котла"

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко.

"От его адвоката поступило заявление о намерении Порошенко воспользоваться правом изложить свои показания собственноручно и с просьбой предварительно предоставить перечень вопросов, которые интересуют прокуроров", - написала она.

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
  • Порошенко назвал подозрение ему попыткой запугивания и противодействием борьбе за евроатлантическое будущее Украины.
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