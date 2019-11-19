Порошенко не пришел на допрос по делу "Иловайского котла"

19 ноября, 2019, 12:45

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко.

"От его адвоката поступило заявление о намерении Порошенко воспользоваться правом изложить свои показания собственноручно и с просьбой предварительно предоставить перечень вопросов, которые интересуют прокуроров", - написала она.