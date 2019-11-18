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Espreso.tvОбществоПорошенко о подозрении от ГБР: цель - запугать и остановить борьбу за евроатлантическое будущее

Порошенко о подозрении от ГБР: цель - запугать и остановить борьбу за евроатлантическое будущее


фото: eurosolidarity
Пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Украину из Турции и прокомментировал объявление ему Государственным бюро расследований подозрения в захвате государственной власти, назвав его попыткой запугивания

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Слышал о феерической глупости, которую обнародовал агонизирующий глава ГБР. Я, поскольку находился с визитом в Турецкую Республику, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают и ничего не получится. Вернуться для того, чтобы четко подчеркнуть, что это дело даже не для студента-первокурсника, не для юридической общественности. Это дело, с которого даже куры смеются. Потому обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти... Может, они имеют в виду и времена Януковича, и господин Труба вместе с господином Портновым решили позащищать Януковича?" - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что получил власть в результате признанных демократическими выборов и работал, не нарушая украинские законы.

"Я хочу подчеркнуть, что я был избран в результате всенародных выборов, которые были признаны образцовыми, и, несмотря на то что в течение своего президентства мне приходилось решать сверхсложные вопросы, мы находили возможность ни разу, ни на йоту не нарушать украинское законодательство. Кто в этом заинтересован? Конечно, господин Труба является лишь исполнителем. Заказчиком является бывшая команда Януковича, которая очень часто появляется сейчас не только в своих Telegram-каналах, но и в органах власти. Но важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее - запугать нашу команду, остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится", - подытожил Порошенко.

  • Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение в отношении Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
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