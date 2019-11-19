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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: Кремль призвал "не завышать ожидания"

Нормандский саммит: Кремль призвал "не завышать ожидания"

В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает DW.

"Я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться", - сказал он.

Вместе с тем Песков предложил тоже не занижать ожидания, "надеясь, что все-таки подготовка будет иметь свои результаты".

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Он назвал встречу серьезной и долгожданной, напомнив, что ей предшествовал "большой перерыв в работе "нормандского формата".

По словам Пескова, подготовка к саммиту находится на завершающей стадии, добавив, что с ней связана международная телефонная беседа, которую Владимир Путин проведет 18 ноября. Подробностей Песков не сообщил.

  • В пятницу стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.
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