В Москве допустили встречу Зеленского и Путина один на один, - росСМИ

19 ноября, 2019, 11:40

В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может состояться и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского

Об этом российскому изданию Коммерсантъ заявил источник, который занимается украинским направлением в российских госструктурах.

"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.

Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Вместе с тем другой источник отметил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.

В пятницу стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.