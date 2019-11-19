В Москве допустили встречу Зеленского и Путина один на один, - росСМИ
Об этом российскому изданию Коммерсантъ заявил источник, который занимается украинским направлением в российских госструктурах.
"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.
Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.
Вместе с тем другой источник отметил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой.
"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.
В пятницу стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.
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