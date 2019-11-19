Нафтогаз опроверг фейк российских СМИ о "газовых" рекомендациях от ЕС

19 ноября, 2019, 13:20

Информацию о том, что ЕС рекомендовал Украине закупать газ в России напрямую, которая не соответствует действительности, распространили российские пропагандистские СМИ

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

В "Нафтогазе" отметили, что Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому": а) заключить долгосрочный контракт; б) значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС.

"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", - говорится в заявлении компании.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные", - отмечается в сообщении.