Нафтогаз опроверг фейк российских СМИ о "газовых" рекомендациях от ЕС
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.
В "Нафтогазе" отметили, что Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому": а) заключить долгосрочный контракт; б) значительный объем; в) по европейским правилам; г) с новым украинским оператором ГТС.
"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", - говорится в заявлении компании.
"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные", - отмечается в сообщении.
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Напомним, российский Газпром предложил украинскому НАК "Нафтогаз Украины" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но выдвинул ряд требований, в частности, отказаться от претензий в судах.
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В "Нафтогазе" подсчитали, что предложенная российской стороной прямая покупка газа в Газпрома в обмен на отказ Нафтогаза от $ 3 млрд после победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет .
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