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Espreso.tvОбщество"Скидка" на газ от России окупится только через 28 лет - Нафтогаз

"Скидка" на газ от России окупится только через 28 лет - Нафтогаз


фото: naftogaz
В Нафтогазе подсчитали, что предложенная российской стороной прямая покупка газа у Газпрома в обмен на отказ Нафтогаза от $ 3 млрд после победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс-Украина" .

"Если посчитать, то эта "скидка", о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится через 28 лет, если сравнивать только (с отказом от - ред.) $ 3 млрд, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках ", - сообщил Витренко.

По его словам, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, скачав долги из Газпрома за рубежом.

  • Напомним, российский Газпром предложил украинскому НАК "Нафтогаз Украины" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но выдвинул ряд требований, в частности, отказаться от претензий в судах.

  • В "Нафтогазе" пообещали предоставить конструктивный ответ, но отметили, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.
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