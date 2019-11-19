"Скидка" на газ от России окупится только через 28 лет - Нафтогаз
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс-Украина" .
"Если посчитать, то эта "скидка", о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится через 28 лет, если сравнивать только (с отказом от - ред.) $ 3 млрд, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках ", - сообщил Витренко.
По его словам, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, скачав долги из Газпрома за рубежом.
-
Напомним, российский Газпром предложил украинскому НАК "Нафтогаз Украины" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но выдвинул ряд требований, в частности, отказаться от претензий в судах.
- В "Нафтогазе" пообещали предоставить конструктивный ответ, но отметили, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-