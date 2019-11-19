"Скидка" на газ от России окупится только через 28 лет - Нафтогаз

19 ноября, 2019, 11:33

В Нафтогазе подсчитали, что предложенная российской стороной прямая покупка газа у Газпрома в обмен на отказ Нафтогаза от $ 3 млрд после победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс-Украина" .

"Если посчитать, то эта "скидка", о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится через 28 лет, если сравнивать только (с отказом от - ред.) $ 3 млрд, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках ", - сообщил Витренко.

По его словам, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, скачав долги из Газпрома за рубежом.