В показаниях Йованович Конгрессу есть прямая ложь, - Луценко

18 ноября, 2019, 08:16

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович солгала во время выступления в Конгрессе США

Об этом Луценко заявил в интервью "Украинской правде".

Луценко рассказал, что обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Он хотел обсудить с американским коллегой вопрос возвращения 7 миллиардов долларов, которые окружение Виктора Януковича якобы вывело в США.



"В показаниях Йованович Конгрессу есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", - сказал Луценко.



Экс-генпрокурор показал журналисту письмо, датированное 28 октября 2017 года.

"Йованович сказала неправду КонгрессуСША, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США. Я хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни у центральной правоохранительной системе США , ни у посольства", - сказал Луценко.



Он отметил, что не знает, почему Йованович может говорить неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно ведет себя в своих показаниях перед Конгрессом".