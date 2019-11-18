В показаниях Йованович Конгрессу есть прямая ложь, - Луценко
Об этом Луценко заявил в интервью "Украинской правде".
Луценко рассказал, что обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. Он хотел обсудить с американским коллегой вопрос возвращения 7 миллиардов долларов, которые окружение Виктора Януковича якобы вывело в США.
"В показаниях Йованович Конгрессу есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", - сказал Луценко.
Экс-генпрокурор показал журналисту письмо, датированное 28 октября 2017 года.
"Йованович сказала неправду КонгрессуСША, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США. Я хотел добиться возвращения в Украину 7 миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни у центральной правоохранительной системе США , ни у посольства", - сказал Луценко.
Он отметил, что не знает, почему Йованович может говорить неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно ведет себя в своих показаниях перед Конгрессом".
- 15 ноября Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте.
- 16 ноября Дональд Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
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