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Espreso.tvМирТрамп отверг обвинения в угрозах в адрес Йованович

Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес Йованович


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес бывшего американского посла в Украине Мари Йованович

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "РБК-Украина" .

Трамп заявил, что не считает угрозой свое высказывание в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович в twitter, которое он разместил во время ее выступления в Палате представителей. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я вообще так не думаю", - сказал Трамп в ответ на обвинения в запугивании дипломата. Президент США отметил, что имеет право на свободу слова.

"Знаете что? Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова - так же, как другие люди", - заявил Трамп.

15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

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