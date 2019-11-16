Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес Йованович
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "РБК-Украина" .
Трамп заявил, что не считает угрозой свое высказывание в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович в twitter, которое он разместил во время ее выступления в Палате представителей. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
"Я вообще так не думаю", - сказал Трамп в ответ на обвинения в запугивании дипломата. Президент США отметил, что имеет право на свободу слова.
"Знаете что? Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова - так же, как другие люди", - заявил Трамп.
15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.
- 15 ноября Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте.
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