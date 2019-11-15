"Везде в Мари Йованович получалось плохо": Трамп раскритиковал экс-посла во время ее показаний в Конгрессе

15 ноября, 2019, 17:59

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте

Об этом он написал в Twitter.

"Везде у Мари Йованович получалось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Затем перенесемся в Украине, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно во время моей второй телефонного разговора с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

"Они называют это "служением в угоду президенту". В настоящее время у США очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Это называется просто - Америка в первую очередь! При этом, однако, я сделал для Украины гораздо больше, чем О.", - добавил он, имея в виду Барака Обаму.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a US President's absolute right to appoint ambassadors. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Ранее экс-посол США в Украине Мари Йованович обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев".