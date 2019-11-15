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Espreso.tvМир"Везде в Мари Йованович получалось плохо": Трамп раскритиковал экс-посла во время ее показаний в Конгрессе

"Везде в Мари Йованович получалось плохо": Трамп раскритиковал экс-посла во время ее показаний в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте

Об этом он написал в Twitter.

"Везде у Мари Йованович получалось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Затем перенесемся в Украине, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно во время моей второй телефонного разговора с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

"Они называют это "служением в угоду президенту". В настоящее время у США очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Это называется просто - Америка в первую очередь! При этом, однако, я сделал для Украины гораздо больше, чем О.", - добавил он, имея в виду Барака Обаму.

Ранее экс-посол США в Украине Мари Йованович обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев".

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