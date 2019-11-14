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Espreso.tvСпортАтака клонов: в Португалии насчитали 29 футболистов на имя Криштиану Роналду

Атака клонов: в Португалии насчитали 29 футболистов на имя Криштиану Роналду


фото: 24.sapo.pt
В Португалии выступает 29 футболистов, которые являются тезками полузащитника "Ювентуса" Криштиану Роналду

Об этом сообщает sapo.pt.

Самый взрослый из тезок пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду Морейра Соузаш. Он родился в феврале 2003 года, через 2 месяца после дебюта знаменитого португальца за "Спортинг" из Лиссабона.

Отец парня признался, что назвал его именно в честь игрока, хотя не был фанатом "Спортинга". Ему просто понравилась игра перспективного футболиста, которому тогда было 17 лет.

Большинство тезок Криштиану Роналду родились в 2004 году, когда он стал одним из лидеров сборной Португалии и дошел с ней до финала Евро-2004.

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