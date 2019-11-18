Посол США в ЕС сообщал окружению Трампа о готовности Зеленского расследовать дело Байдена, - WSJ

18 ноября, 2019, 13:17

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд информировал администрацию президента Дональда Трампа о готовности Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В распоряжении редакции оказались соответствующие электронные письма Сондланда.

Газета пишет, что Сондланд за несколько дней до звонка Трампа Зеленскому, сообщил исполняющему обязанности руководителя администрации Белого дома Мику Малвейни, а также министру энергетики Рику Перри, что украинский президент готов подтвердить Трампу намерении начать расследование в отношении Байден.

"Он (Зеленский, - ред.) заверит его (Трампа, - ред.) в том, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали", - приводит издание цитату из письма.

Билл Тейлор, американский дипломат в Украине, во время первого публичного слушания об импичменте 13 ноября рассказал, что член его штаба Дэвид Холмс, сопровождавший Сондленда на встречах в Киеве, видел, как посол звонит Трампу со своего мобильного, и услышал, что президент спрашивает об определенных "расследования".

По словам Холмса, который также свидетельствовал в Конгрессе на прошлой неделе, Сондленд во время разговора с Трампом сказал, что Зеленский сделает "все, о чем вы попросите его". Посол США в ЕС также подтвердил Трампу, что украинцы собираются "провести расследование" против Джо Байдена и его сына Хантера.

Холмс рассказал, что услышал разговор Сондленда и Трампа, поскольку он громко звучал из телефона Сондленда на террасе ресторана, где они ужинали вместе с еще двумя лицами.

"Хотя на телефоне посла Сондленда не был включен громкоговоритель, я слышал голос президента (Трампа, - ред.) через динамик телефона. Голос президента был очень громким и узнаваемым, и посол Сондленд держал телефон подальше от уха определенное время, вероятно, из-за громкого звука" - сказал Холмс во время показаний.

Сейчас неизвестно, был ли зашифрован мобильный телефон Сондленда.

По мнению нескольких бывших американских чиновников, разведка России могла перехватить разговор президента США Дональда Трампа с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, в которой Трамп спрашивал о расследовании против Байден в Украине.