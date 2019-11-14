Трамп заявил, что не помнит разговор с послом США в ЕС о расследовании по поводу Байдена

14 ноября, 2019, 14:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может вспомнить телефонный разговор, который он якобы проводил с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом 26 июля, на следующий день после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским

Об этом он заявил на совместной пресс конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, сообщает CNBC.

Как отмечается, Трампа попросили сказать, соответствуют ли действительности слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. На первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса США дипломат заявил, что его помощник частично слышал разговор Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом. По его словам, Сондленд позвонил президенту США из ресторана. Их разговор касался расследования, на чем настаивал Трамп.

"Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы продвигаться дальше", - рассказал Тейлор слова своего помощника во время слушаний в Палате представителей.

В ответ на это Трамп заявил: "Я ничего об этом не знаю. Впервые об этом слышу ".

Он напомнил о более ранних заявлениях Сондленда: "Единственное, что я знаю о Сондленде, он отмечал, что говорил со мной недолго, а я сказал: "Никакой "услуги за услугу" (между Вашингтоном и Киевом, - ред.)".

"Об остальном я ничего не слышал. В любом случае это, скорее всего, информация из вторых рук, но я ничего такого не слышал ", - сказал Трамп.