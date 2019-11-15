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Espreso.tvМирШпионы РФ могли перехватить разговор Трампа об Украине, - CNN

Шпионы РФ могли перехватить разговор Трампа об Украине, - CNN


фото: reuters
Разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в ЕС, в котором поставили вопрос необходимости проведения Украиной "расследований", могли слушать российские разведчики

Об этом рассказал в интервью CNN экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

"Если это все правда (заявление Уильяма Тейлора - ред.), телефонный разговор между послом Сондлендом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о чем всем представителям аппарата национальной безопасности - включая послов, получивших политическое назначение, таким как Сондленд, постоянно напоминается", - отметил бывший сотрудник Центрального разведуправления США.

Он подчеркнул, что этот разговор мог прослушиваться многими иностранными разведками, в том числе российской.

"Я не могу вспомнить за свою карьеру, чтобы посол в такой интенсивной контрразведывательной среде, как Киев, проводил бы такой незащищенный разговор с действующим президентом. Этого просто не должно было произойти", - заявил он.

Телефонный разговор Трампа с Гордоном Сондлендом, который состоялся 26 июля - на следующий день после звонка Трампа Зеленскому, впервые всплыл  в показаниях и.о. посла США в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор рассказал, что его помощник услышал телефонный разговор, в которой Трамп спросил Сондленда о "расследовании". На что получил ответ, что Украина готова "идти вперед".

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