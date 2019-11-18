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Espreso.tvОбществоНеизвестный сообщил полиции о заминировании "всего Киева"

Неизвестный сообщил полиции о заминировании "всего Киева"


фото: digests.nhub
В понедельник, 18 ноября столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Неизвестный заявил полицейским о заминировании "всего Киева".

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" посольство США , а также эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.

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