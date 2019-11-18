Неизвестный сообщил полиции о заминировании "всего Киева"
18 ноября, 2019, 17:37
В понедельник, 18 ноября столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Неизвестный заявил полицейским о заминировании "всего Киева".
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" посольство США , а также эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-