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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали железнодорожный вокзал

В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали железнодорожный вокзал

Вечером, 7 ноября, в Киеве из-за сообщения о заминировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.

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