В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали железнодорожный вокзал
7 ноября, 2019, 18:57
Вечером, 7 ноября, в Киеве из-за сообщения о заминировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.
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