В Киеве заминировали посольство США

10 ноября, 2019, 18:51

В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании посольства США

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании посольства США. Учитывая, что территория посольства считается территорией другого государства, то, скорее всего, сотрудники безопасности данной амбасады сами проведут все необходимые поиски и проверки.