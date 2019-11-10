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Espreso.tvКриминалВ Киеве заминировали посольство США

В Киеве заминировали посольство США


фото: DW
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании посольства США

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании посольства США. Учитывая, что территория посольства считается территорией другого государства, то, скорее всего, сотрудники безопасности данной амбасады сами проведут все необходимые поиски и проверки.

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