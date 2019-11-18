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Espreso.tvОбществоМакрон и Путин обсудили по телефону нормандскую встречу

Макрон и Путин обсудили по телефону нормандскую встречу

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили по телефону подготовку к проведению саммита в нормандском формате по урегулированию на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон отмечено, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Путин также рассказал Макрону о передаче Украине трех военных кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 г.

Кроме того, президенты Франции и России обсудили ситуацию в Украине.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже .

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