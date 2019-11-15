В Зеленского подтвердили, что "нормандский" саммит состоится 9 декабря
15 ноября, 2019, 17:58
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как сообщили в ОПУ, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в так называемом нормандском формате состоится 9 декабря.
Ранее СМИ со ссылкой на канцелярию Макрона сообщили, что "нормандский саммит" состоится 9 декабря .
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