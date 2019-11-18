Футболист "Динамо" близок к переходу в "Бенфику"

18 ноября, 2019, 14:52

Агент игрока киевского "Динамо" Сидклея отправился в Португалию для переговоров с местной "Бенфикой"

Об этом сообщает Noticiasaominuto.

Представитель бразильского защитника киевского "Динамо" Сидклея отправился в столицу Португалии, Лиссабон, где у него запланирована встреча с руководством местной "Бенфики", основная цель агента - трансфер Сидклея.

Португальцы ищут левого защитника, из-за перехода лидера команды Алехандро Грималдо в итальянский "Наполи", а Сидклей - один из реальных претендентов на замену футболиста. По информации источника, игровые и контрактные характеристики Сидклея полностью устраивают боссов лиссабонского клуба.

Бразилец присоединился к киевскому "Динамо" летом 2018 года. В нынешнем сезоне Сидклей не провёл ни одного матча за украинский клуб.