Футболист "Динамо" близок к переходу в "Бенфику"
18 ноября, 2019, 14:52
Агент игрока киевского "Динамо" Сидклея отправился в Португалию для переговоров с местной "Бенфикой"
Об этом сообщает Noticiasaominuto.
Представитель бразильского защитника киевского "Динамо" Сидклея отправился в столицу Португалии, Лиссабон, где у него запланирована встреча с руководством местной "Бенфики", основная цель агента - трансфер Сидклея.
Португальцы ищут левого защитника, из-за перехода лидера команды Алехандро Грималдо в итальянский "Наполи", а Сидклей - один из реальных претендентов на замену футболиста. По информации источника, игровые и контрактные характеристики Сидклея полностью устраивают боссов лиссабонского клуба.
Бразилец присоединился к киевскому "Динамо" летом 2018 года. В нынешнем сезоне Сидклей не провёл ни одного матча за украинский клуб.
- 25 октября стало известно, что игрок киевского "Динамо" Сидклей близок к возвращению в чемпионат Бразилии.
- Летом бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей поделился мнением о будущем в киевском клубе.
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